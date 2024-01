RoboCop: Rogue City otrzymał wyczekiwany tryb Nowej Gry Plus w ramach patcha

Wygląda na to, że deweloperzy z polskiego studia Teyon wysłuchali licznych próśb społeczności i opublikowali aktualizację, która dodaje do gry RoboCop: Rogue City tryb Nowej Gry Plus (podajemy za serwisem IGN). Tryb pozwala rozpocząć przygodę od samego początku, tyle że z zachowaniem progresu postaci. Oprócz tego oferuje również dodatkową zawartość.

RoboCop: Rogue City – nowy patch dodaje tryb Nowej Gry Plus

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez samych twórców, aktualizacja z trybem Nowej Gry Plus wprowadza złotą skórkę dla Auto-9, czyli unikalnego pistoletu Robo, którą możemy odblokować po przejściu gry, a także dodatkowy poziom trudności o nazwie There Will be Trouble. Zainteresowanych wszystkimi szczegółami zapraszamy pod ten adres.