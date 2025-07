Twórcy remastera Croc: Legend of the Gobbos nie zwalniają tempa. Wiemy, co będzie następne

Firma Argonaut, rozwiązana w 2007 roku, wznowiła swoją działalność w ubiegłym roku, prezentując odświeżoną wersję wspomnianego Croc: Legend of the Gobbos. W najnowszym wywiadzie dla magazynu MCV Develop (via VGC) Jez San, założyciel Argonaut, oraz Mike Arkin, współzałożyciel i dyrektor generalny, wyjaśnili, dlaczego to właśnie Croc został wybrany na pierwszy projekt odnowionego studia.

Starglider to gra, która pierwotnie rozsławiła Argonaut i zdecydowanie chciałbym coś z nią zrobić w przyszłości, bo to moje „pierwsze dziecko”. Ale w porównaniu z późniejszymi produkcjami to tytuł bardzo prymitywny i ma już prawie 40 lat. Ilu graczy po sześćdziesiątce (lub starszych) naprawdę ją jeszcze pamięta?

I-Ninja to bardzo ceniona, a jednocześnie niedoceniona gra, do której z chęcią byśmy wrócili. Buck Bumble też, ale to tytuł dostępny wyłącznie na N64, więc zna go mniej osób.

Croc z kolei sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy (w czasach, gdy to naprawdę było dużo) i był pierwszym dużym platformerem na oryginalnym PlayStation. Miał też urok – trafiał zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Croc przemawiał do wszystkich. To był oczywisty wybór.