Twórcy Ready or Not reagują na oskarżenia o cenzurę. Studio załagodziło brutalne elementy na PC i to nie spodobało się graczom

Gracze wywołali burzę oskarżając twórców Ready or Not, że Ci złagodzili elementy gore i ogólną brutalność, tuż przed premierą gry na konsolach.

Deweloperzy zdecydowali się na wprowadzenie modyfikacji m.in. w zakresie brutalnych scen i ich przedstawienia, aby gra mogła ukazać się również na konsolach. Zapowiedziano przy tym, że część zmian zostanie również wprowadzona do wersji PC, co wywołało krytykę i oskarżenia o “cenzurę”, m.in. w recenzjach na Steamie. Void Interactive odpowiedziało na zarzuty, zaznaczając, że dostrzega wiele nieporozumień i dezinformacji dotyczących skali wprowadzonych modyfikacji.

Studio Void Interactive, twórcy realistycznej taktycznej strzelanki Ready or Not, opublikowało oświadczenie oraz serię porównawczych grafik “przed i po”, by uspokoić społeczność graczy zaniepokojoną zmianami wizualnymi wprowadzonymi w grze. Czy to jednak wystarczy żeby uspokoić zaniepokojonych graczy?

Zawsze wierzyliśmy w swobodę twórczą i prawo do tworzenia doświadczeń przekraczających granice, by pogłębiać realizm i immersję. Musimy jednak działać w globalnym ekosystemie standardów platform, systemów klasyfikacji wiekowej i lokalnych przepisów prawnych.

W opublikowanym na Steamie komunikacie studio zapewniło, że “ton, atmosfera i wizualna siła przekazu pozostają nienaruszone”, a brutalność oraz efekty gore “nie zostały złagodzone”. Deweloperzy podkreślili, że elementy te są istotną częścią realistycznej immersji w grze. Misje takie jak Elephant, Neon Tomb i Valley of the Dolls mają pozostać bez zmian.

Zmiany zostały więc wprowadzone tylko tam, gdzie było to absolutnie konieczne i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Void Interactive zaznacza, że jako hiperrealistyczna taktyczna strzelanka FPS, Ready or Not podlega innej ocenie niż bardziej stylizowane lub fikcyjne gry, co wynika z charakteru rynku, a nie zmiany wizji twórczej. Studio podało listę sześciu konkretnych zmian wizualnych, które dotyczą wersji PC:

Twisted Nerve – dziewczynka przedstawiana jest teraz jako śpiąca, a nie mająca drgawki

A Lethal Obsession – zmodyfikowano nagość podejrzanego w stroju snajpera

Hide and Seek – zakładniczki mają teraz bieliznę

Narcos – policyjny informator przetrzymywany jako zakładnik również nosi bieliznę

23 Megabytes a Second – zmodyfikowano grafikę przedstawiającą zdjęcia nieletnich, by lepiej pasowała fabularnie do późniejszej misji Sinuous Trail

Wyłączono możliwość rozczłonkowywania ciał po śmierci (rozczłonkowywanie żywych postaci pozostaje bez zmian – można je zobaczyć w najnowszym dev briefie Vol. 87)

Twórcy udostępnili także porównawcze grafiki pokazujące zmiany, które można zobaczyć w oryginalnym wpisie na Steamie. Pełna wersja Ready or Not zadebiutuje na konsolach 15 lipca 2025 roku. Przypomnijmy, że gra pierwotnie pojawiła się we wczesnym dostępie na Steam w 2021 roku, niedługo po tym, jak Void Interactive zakończyło współpracę z wydawcą Team17.