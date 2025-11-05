Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy popularnej strzelanki walczą z pułapką gier-usług. Monetyzacja ma być „przyjazna i opcjonalna”

Mikołaj Berlik
2025/11/05 08:30
0
0

NetEase o Marvel Rivals: tylko kosmetyka będzie płatna, reszta dostępna dla wszystkich.

Dyrektor kreatywny Marvel Rivals, Guangyun Chen, w najnowszym wywiadzie zapewnił, że celem zespołu nie jest zmuszanie graczy do wydawania pieniędzy, lecz stworzenie gry na tyle wciągającej, by inwestycje w nią były naturalnym wyborem.

Marvel Rivals
Marvel Rivals

Marvel Rivals – zabawa ponad zysk

W rozmowie z serwisem FRVR Chen wyjaśnił, że NetEase stawia na prostą zasadę: zabawa na pierwszym miejscu, płatności na drugim. Jak podkreślił, jeśli rozgrywka jest angażująca i satysfakcjonująca, gracze „naturalnie chcą inwestować w grę”, kupując np. skórki czy inne elementy kosmetyczne.

Studio od początku zapowiadało przyjazny graczom model monetyzacji. Wszystkie płatne elementy ograniczają się do kosmetyki – kostiumów, animacji MVP, emotek czy tabliczek z nazwami. Bohaterowie, mapy oraz balans rozgrywki pozostają poza sklepem, co ma chronić uczciwą rywalizację.

GramTV przedstawia:

NetEase zrezygnowało też z presji „use it or lose it”, znanej z wielu gier-usług. W Marvel Rivals przepustki sezonowe nie wygasają, więc gracze mogą powracać do starszych sezonów i zdobywać nagrody we własnym tempie.

Takie podejście ma zapewnić, że sklep z mikropłatnościami będzie dodatkiem, a nie obowiązkiem. Twórcy przekonują, że ich priorytetem pozostaje dobra zabawa, nie maksymalizacja zysków.

Przypomnijmy, że Marvel Rivals jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/marvel-rivals-creative-director-says-monetisation-only-works-when-players-are-having-fun

Mikołaj Berlik
