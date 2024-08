Twórcy Pierścieni Władzy słuchają opinii fanów. Ale mają własny plan na serial

Większość drugiego sezonu została napisana przed premierą pierwszego, więc mamy plan i się go trzymamy. Czytamy wszystkie opinie. Nie da się nie słuchać i nie chcieć nawiązywać kontaktu z ludźmi. A jeśli widzom podoba się ten serial, czasami może to być całkiem przyjemne. Ale ostatecznie to my tworzymy tę historię, w którą całkowicie wierzymy.