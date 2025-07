Twórcy PEAK zmienili zdanie. Kontrowersyjna funkcja trafiła do gry

Hej wszystkim! Zupełnie normalna aktualizacja gry. Nie ma tu na co patrzeć. – czytamy we wpisie na Steamie.

Mowa o kanibalizmie. Wcześniej, na początku lipca, twórcy zapewniali, że nie mogą dodać takiej opcji do gry. Najwyraźniej deweloperzy zmienili zdanie.

Nowy patch nie ogranicza się jednak wyłącznie do tej jednej, głośnej nowości. PEAK wzbogacił się o tłumaczenia na język polski oraz turecki, ustawienie dla pola widzenia podczas wspinaczki czy funkcję „push to mute” działającą odwrotnie od „push to talk”. Usprawniono także widoczność niektórych opcji ustawień, które wcześniej były dostępne tylko z poziomu menu głównego.

Wprowadzono również szereg zmian w balansie rozgrywki i poprawek. Wprowadzono tymczasowe rozwiązanie błędu z obrażeniami od upadku, a także poprawiono wydajność w lokacji „the PEAK”. Usunięto też niedopracowany efekt dźwiękowy, który odtwarzał się po lądowaniu z upadku. Pełna lista zmian i nowości dostępna jest tutaj.

Wczytywanie ramki mediów.