Twórcy Payday 3 rozwiewają wątpliwości. Tryb offline jest „niewykonalny”

Studio Starbreeze poinformowało, że rezygnuje z prac nad trybem offline dla gry Payday 3. Decyzja ta została ogłoszona przez Jonasa Skantza, generalnego menadżera, oraz Elisabeth Elvestad, menadżerkę społeczności podczas ostatniej transmisji na żywo. Skantz wprost potwierdził, że chociaż zespół miał dobre intencje i próbował wdrożyć tę funkcję, musi uznać, że „tryb offline jest niewykonalny” w kontekście bieżącego kierunku rozwoju tytułu.
Payday 3 bez trybu offline – Starbreeze rezygnuje z oczekiwanej funkcji
Wyjaśniając powody rezygnacji z tak oczekiwanej przez graczy funkcjonalności, Skantz wskazał na dwie główne bariery: zasoby ludzkie oraz techniczne przeszkody związane z aktualizacjami. Po pierwsze, studio ma ograniczoną liczbę pracowników, co wymaga, by zasoby były kierowane na obszary o największej wartości dla gry. Po drugie, proces wprowadzania poprawek w grze jest obecnie zbyt czasochłonny.
Tryb offline. Porozmawiajmy o tym. Wiem, że zespół miał w tej kwestii dobre intencje, zdecydowanie. I faktycznie próbowali to wdrożyć, ale musimy zmierzyć się z rzeczywistością – to nie jest wykonalne w kierunku, w jakim zmierzamy z grą.
Wyjaśnię, co mam na myśli. Po pierwsze, mamy ograniczoną liczbę ludzi. Chcemy mieć pewność, że pracują nad najważniejszymi elementami gry – chodzi o progresję, główne pętle rozgrywki i tak dalej. Co więcej, mamy obecnie zaktualizowany model, w którym wypuszczenie aktualizacji klienta zajmuje nam tygodnie. To dość techniczne, ale oznacza, że jeśli odkryjemy dziś: „hej, ta wartość jest błędna”, to jej poprawienie zajmuje bardzo dużo czasu. To nie dlatego, że jesteśmy powolni, tylko dlatego, że aktualizacje u wydawców first-party i tym podobne rzeczy zajmują tygodnie.
Chcemy przejść na model, w którym możemy współpracować ze społecznością i mieć pewność, że będziemy mogli szybko wprowadzać aktualizacje, a żeby to zrobić, musimy wprowadzać zmiany od strony backendu. Musimy mieć możliwość dostosowywania gry z poziomu backendu, aby upewnić się, że poprawki trafiają do graczy szybciej. Jeśli będziemy mogli zająć się tym wcześniej i mieć pewność, że możemy coś zmienić, to pozwoli nam działać znacznie szybciej. To także nada większe znaczenie opiniom graczy. To nie oznacza, że nie podejmujemy działań w celu ulepszenia trybu online, ale właśnie to sprawia, że tryb offline jest niewykonalny.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Payday 3 trafiło w ręce graczy 21 września 2023 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S
