Twórcy Payday 3 rozwiewają wątpliwości. Tryb offline jest „niewykonalny”

Studio Starbreeze poinformowało, że rezygnuje z prac nad trybem offline dla gry Payday 3. Decyzja ta została ogłoszona przez Jonasa Skantza, generalnego menadżera, oraz Elisabeth Elvestad, menadżerkę społeczności podczas ostatniej transmisji na żywo. Skantz wprost potwierdził, że chociaż zespół miał dobre intencje i próbował wdrożyć tę funkcję, musi uznać, że „tryb offline jest niewykonalny” w kontekście bieżącego kierunku rozwoju tytułu.

Payday 3 bez trybu offline – Starbreeze rezygnuje z oczekiwanej funkcji

Wyjaśniając powody rezygnacji z tak oczekiwanej przez graczy funkcjonalności, Skantz wskazał na dwie główne bariery: zasoby ludzkie oraz techniczne przeszkody związane z aktualizacjami. Po pierwsze, studio ma ograniczoną liczbę pracowników, co wymaga, by zasoby były kierowane na obszary o największej wartości dla gry. Po drugie, proces wprowadzania poprawek w grze jest obecnie zbyt czasochłonny.