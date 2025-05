Twórcy Path of Exile zmieniają podejście do gier. Pierwszą i drugą odsłonę serii czekają spore zmiany

Po miesiącach niepewności i narastających opóźnień studio Grinding Gear Games zapowiedziało powrót do stałego harmonogramu wydawniczego dla Path of Exile oraz jego kontynuacji. W obszernej rozmowie Jonathan Rogers ujawnił także, czego gracze mogą spodziewać się w nadchodzących miesiącach – zarówno w kontekście systemów gry, jak i konkretnych terminów.

Path of Exile – powrót do regularności i konkretne daty

Nowy plan zakłada aktualizacje co cztery miesiące dla obu tytułów. Dla PoE 2 oznacza to wersję 0.3.0 w sierpniu i 0.4.0 w grudniu. Z kolei Path of Exile 1 otrzyma patch 3.26 w czerwcu, a 3.27 w październiku. Rogers przyznał, że wcześniejsze próby rozwoju obu gier jednocześnie były problematyczne, ale studio „osiągnęło wreszcie moment równowagi”.