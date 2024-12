Twórcy Path of Exile ostrzegają o możliwych problemach po premierze. Powodem spore zainteresowanie grą

Ostatnio informowaliśmy o znalezieniu się Path of Exile 2 na liście bestsellerów na Steamie. Jak widzimy, tytuł cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony społeczności, co zwróciło uwagę samych twórców. W najnowszym komunikacie dowiedzieliśmy się o możliwych problemach na początku wczesnego dostępu, które mogą oznaczać spore kolejki osób oczekujących na możliwość wejścia na serwery.

Path of Exile 2 - zespół informuje o potencjalnych kolejkach

W ten weekend osoby z wykupionymi pakietami będą mogły rozpocząć rozgrywkę w Path of Exile 2. W przeciwieństwie do wczesnego dostępu pełna wersja gry będzie darmowa, tak jak w przypadku pierwszej odsłony cyklu. Mimo tego Grinding Gear Games mogło poinformować o ponad milionie osób, które kupiły wcześniejszy dostęp do gry. Niestety z powodu tak wielkiego zainteresowania mogą pojawić się problemy z serwerami, o czym dowiedzieliśmy się w komunikacie.