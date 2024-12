Twórcy Path Of Exile 2 zgadzają się co do problemu z lootem

„Jednym z głównych problemów było odczucie, że nagrody w grze są niewystarczające”.

Path of Exile 2 nie narzekało na brak zainteresowania po premierze. W najgorętszym momencie ostatnich dni jednocześnie bawiło się nawet 578 tysięcy graczy, co ustanowiło tak zwany all-time peak dla produkcji na Steamie. Doszło nawet do obciążenia wsparcia technicznego gry, ze względu na dużą liczbę zgłoszeń. Teraz deweloperzy przedstawili natomiast listę zmian i nowości, które trafiły już do gry, lub pojawią się w kolejnej aktualizacji. Jednym z głównych problemów Path of Exile 2 był loot, który był rozczarowujący dla graczy.

Jakie twórcy mają rozwiązania na niesatysfakcjonujące nagrody? Grinding Gear Games udostępniło już wpis związany z aktualizacją, która trafiła do RPG akcji. Okazało się, że jednym z największych problemów był ten związany z lootem w Path of Exile 2. To jednak nie wszystko, czym zajęli się deweloperzy. W planach mamy wiele nowości, ale w tym wpisie skupiamy się na elementach wymagających pilniejszej poprawy. Część z tych zmian została już wprowadzona bez konieczności restartu serwerów, a inne pojawią się w nadchodzącej aktualizacji. – czytamy w komunikacie.

Twórcy wprowadzili bowiem zmiany w unikach. Wrogowie nie będą mogli zablokować postaci tak często, jak wcześniej. Od teraz rozmiar postaci podczas uniku będzie wynosił 0 jednostek zamiast 1, a niektóre mniejsze potwory będą odpychane w trakcie uniku. „Dzięki tym zmianom blokowanie będzie zdarzać się rzadziej. Nadal jednak możecie zostać unieruchomieni – rozmiar 0 jednostek pozwala przecisnąć się przez najmniejsze luki, ale nie przechodzić przez potwory” – czytamy. Deweloperzy zadbali też o możliwość teleportacji między odkrytymi punktami kontrolnymi w danej strefie. Jednak jednym z głównych problemów Path of Exile 2 był loot i „odczucie, że nagrody w grze są niewystarczające”, szczególnie w endgame. Twórcy wprowadzili zatem tak zwaną „ochronę przed pechowymi łupami”, która zapewni, że bossowie zawsze będą upuszczać co najmniej 1 rzadki przedmiot. Ponadto maksymalnie 50% dropu z unikalnych potworów może być złotem. W Path of Exile 2 zwiększono też szanse na dodatkowe modyfikatory u rzadkich potworów w endgame, a także zaimplementowano zmiany w walutach, aby gracze nie mieli już trudności z jej zdobywaniem na wczesnym etapie gry. Wiele map ma też otrzymać dodatkowe rzadkie potwory, by zapewnić ich minimalną liczbę. To jedynie część zmian, które mogliśmy wprowadzić szybko. Nadal będziemy analizować opinie graczy i wprowadzać dalsze poprawki. – przekazali deweloperzy w komunikacie. Pełna lista zmian i poprawek wprowadzonych lub planowanych na kolejną aktualizację dostępna jest w tym miejscu. Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Path of Exile 2 trafiło do wczesnego dostępu 6 grudnia 2024 roku. Tytuł ukazał się na konsolach Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz na komputerach osobistych. Produkcja może pochwalić się „bardzo pozytywnym” odbiorem na platformie Steam, gdzie 83% z ponad 47 tysięcy opinii zachwala RPG akcji od Grinding Gear Games.

