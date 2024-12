Path of Exile 2 z ogromnym zainteresowaniem po premierze. Tytuł doczekał się pierwszych opinii

Wiele osób posiadających wczesny dostęp do Path of Exile 2 ma obecnie problemy z serwerami, które były przewidziane przez twórców. Mimo to oceny produkcji na Steamie stoją na bardzo wysokim poziomie wynoszącym 82 procent pozytywnych na ponad 9,9 tysiąca recenzji. W przyszłości ta statystyka prawdopodobnie się poprawi, ponieważ twórcy pracują obecnie nad poprawieniem największego problemu, jakim są obciążone serwery.

Na koniec przypomnijmy, że Path of Exile 2 pojawiło się na rynku we wczesnym dostępie 6 grudnia. Tytuł został wydany na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Warto dodać, że produkcja jest drugą odsłoną serii autorstwa Grinding Gear Games zapoczątkowanej w 2013 roku. Jakiś czas temu poznaliśmy wymagania sprzętowe gry.