Twórcy Path of Exile 2 są świadomi wysokiego poziomu trudności, jednak śmierć wciąż musi mieć poważne konsekwencje

Kilka dni temu informowaliśmy o planowanej aktualizacji do Path of Exile 2, która skupi się na zmianach dotyczących endgame’u, czyli końcowego etapu gry. Przy okazji nadchodzącej łatki usłyszeliśmy o podejścia reżysera do próby zbalanasowania wysokiego poziomu trudności, czyli między innymi konsekwencji śmierci, z innymi elementami rozgrywki.

Path of Exile 2 - wypowiedź o poziomie trudności

Reżyser Path of Exile 2, Jonathan Rogers, rozmawiał ostatnio ze streamerami znanymi jako GhazzyTV oraz Darth Microtransaction. Poruszono tam wiele kwestii, w tym oczywiście opisany już wczoraj atak hakerski. Tym razem deweloper zdradził, że podejście zespołu ma uwzględnić ideę, że “śmierć naprawdę znaczenie”. Jest to odniesienie do zapowiedzianej zmiany w aktualizacji 0.1.1, po której gracze otrzymają możliwość wielokrotnego podejścia do tego pokonania tego samego bossa.