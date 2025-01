Prawie połowa najlepszych graczy Path of Exile 2 używa tylko jednej klasy postaci

W ramach wczesnego dostępu do Path of Exile 2 pojawiło się sześć klas postaci do wyboru, jednak doliczając wersję Ascendancy dostępne dla każdej z nich mamy łącznie dwanaście wyborów. Najlepsi gracze otrzymali już wystarczająco wiele czasu, aby spośród nich wybrać te najlepiej sprawujące się w walkach na najwyższym poziomie. Z powodu wczesnego etapu rozwoju projektu ten element rozgrywki nie został jeszcze poprawnie zbalansowany.

Path of Exile 2 - dominacja konkretnej klasy na liście najlepszych

Na stronie poświęconej Path of Exile 2 możemy znaleźć między innymi listę zawodników, którzy zebrali jak największy poziom - gracze z tą samą statystyką są ustawiani patrząc na ilość zebranego doświadczenia. Na szczycie możemy zaobserwować szczególną jednej klasy - Stormweavera. Alternatywna wersja czarodziejki została wybrana przez 447 osób, ponad 44 procent, spośród tysiąca znajdujących się najwyżej we wspomnianym rankingu. Jest to znaczny wzrost względem drugiego najpopularniejszego rodzaju bohatera, jakim jest Invoker wybierany jedynie przez 14 procent.