Twórcy Palword przepraszają za „nieumyślne naprawienie” popularnego błędu

Kilka dni temu twórcy Palworld pochwalili się rewelacyjnym wynikiem sprzedażowym gry. Tytuł cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a ciągły rozwój produkcji spowodował, że na początku lutego zespół pilnie poszukiwał pracowników na różne stanowiska. Tymczasem Pocketpair wydało kolejną aktualizację, która, jak się okazuje, naprawiła popularny błąd, za którym przepadali niektórzy gracze.

Pocketpair naprawiło popularny błąd w Palworld

Gracze Palworld jeszcze do niedawna mogli wykorzystać popularny exploit, który umożliwiał im w łatwy sposób schwytanie bossa (Grizzbolta, którego właścicielką jest Zoe) w wieży. W ostatniej aktualizacji błąd został jednak naprawiony przez Pocketpair, choć, jak uważają twórcy, nie było to umyślne działanie. Wygląda więc na to, że przez długi czas deweloperzy nie mieli nic przeciwko graczom, którzy w ten sposób ułatwiali sobie rozgrywkę.

Choć aktualizacja 0.1.5.0 wprowadziła mnóstwo poprawek, jednak to właśnie wspomniana powyżej doprowadziła do tego, że twórcy postanowili przeprosić graczy. Bug był popularny wśród fanów Palworld i wielu z nich dzięki temu mogło dołączyć Grizzbolta do swojej kolekcji. Co warte podkreślenia, osoby, które schwytały bossa, wykorzystując exploit przed aktualizacją, będą mogły go zatrzymać.

W wyniku usunięcia różnych bugów w najnowszej aktualizacji niezamierzenie naprawiono błąd, który umożliwiał graczom schwytanie bossa w wieży. Przepraszamy za nieumyślne naprawienie błędu. – piszą twórcy na platformie X.

Tytuł zadebiutował na rynku 19 stycznia 2024 roku. Na zakończenie przypominamy, że Palworld jest dostępne w ramach wczesnego dostępu na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S, a także na komputerach osobistych.