Twórcy Once Human walczą z nieuczciwymi graczami. Bany nawet na 10 lat

Na oficjalnej stronie Once Human pojawiła się długa lista kont graczy, którzy dopuścili się oszukiwania w darmowej grze survivalowej. Starry Studio opublikowało między innymi pseudonimy cheaterów (oczywiście w sposób, który uniemożliwia dokładną identyfikację), serwer, na którym grali, czas trwania blokady oraz jej powód. Część z uwzględnionych osób otrzymała bana na tydzień lub miesiąc, za wykorzystanie jednego z błędów (już wyeliminowanego) umożliwiającego przejmowanie stref w obszarach objętych ograniczeniami.

Z całego serca dziękujemy każdemu z Was za pasję i wsparcie dla naszej gry. To wasze aktywne uczestnictwo i uwaga pozwalają nam stale ulepszać wrażenia z gry. Niedawno zauważyliśmy jednak, że niektórzy gracze wykorzystywali błędy w celu uzyskania przewagi, co nie tylko podważa zasady uczciwej gry, ale także pogarsza ogólne wrażenia graczy. Błędy, o których mowa, zostały już naprawione. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami dotyczącymi zasad fair play, podejmiemy działania przeciwko osobom zaangażowanym w takie zachowania. – przekazali deweloperzy.