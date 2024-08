Twórcy odnoszą się do kontrowersji z Mafia: The Old Country. Studio uspokaja graczy

Po dwóch latach od zapowiedzi Hangar 13 i Take-Two Interactive wykorzystało gamescom Opening Night Live 2024, aby pokazać pierwszy zwiastun Mafia: The Old Country, czyli czwartej części popularnej serii. Tym razem nie będzie to kontynuacja rozgrywającą się po wydarzeniach z Mafii 3, ale prequel, który zaprezentuje początki włoskiej mafii. Potwierdzono, że gra rozgrywać się będzie na Sycylii, ale gracze szybko zauważyli, że studio nie przygotuje włoskiego dubbingu dla swojej produkcji. Chociaż hiszpańscy, francuscy, chińscy, a nawet rosyjscy gracze posłuchają rodzimego dubbingu, tak gra rozgrywająca się we Włoszech, nie otrzyma włoskiej ścieżki dialogowej. Deweloperzy odnieśli się do tych kontrowersji w mediach społecznościowych.

Mafia: The Old Country – bez włoskiego, ale z sycylijskim dubbingiem

Hangar 13 kolejny raz zapewnił o zadbaniu o realizm i autentyczność w swojej grze, ale potwierdzili, że pełna włoska lokalizacja nie będzie dostępna. Mafia 4 zaoferuje jednak dubbing w języku sycylijskim, co zapewne ucieszy wielu graczy. Chociaż język ten nieco różni się od włoskiego, to jest dobrą wiadomością dla fanów, że bohaterowie przemówią swoim ojczystym językiem.