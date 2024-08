Mafia 4 bez ważnego elementu. Był obecny w serii od pierwszej części

Zmartwiło to wielu fanów serii.

Podczas wczorajszego gamescom Opening Night Live 2024 jedną z największych niespodzianek był pierwszy zwiastun Mafia: The Old Country. Hangar 13 i Take-Two Interactive oficjalnie zaprezentowali najnowszą odsłonę serii, pokazując krótki teaser produkcji. Materiał nie zdradzał zbyt wiele, a na nowe informacje o grze będziemy musieli poczekać do końca bieżącego roku. Już teraz jednak, za sprawą karty produktu na Steam, dowiedzieliśmy się, że Mafia 4 pozbawiona będzie ważnego elementu, który był obecny w serii od samego początku.

Mafia: The Old Country bez włoskiego dubbingu. Gracze oburzeni

Chodzi o włoski dubbing, którego nie usłyszymy w Mafia: The Old Country. Gra otrzyma pełną lokalizację w takich językach, jak angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, czeski, a nawet rosyjski, ale bohaterowie nie przemówią włoskimi głosami, chociaż Mafia 4 rozgrywa się na Sycylii. Jest to całkowicie niezrozumiała decyzja, która z pewnością odbierze wiele z tak szumnie zapowiadanego przez twórców realizmu.