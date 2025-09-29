Powstaje nowa gra w świecie Władcy Pierścieni. Projekt ma rywalizować z Hogwarts Legacy

Według doniesień Insider Gaming trwają już prace nad zupełnie nowym tytułem osadzonym w uniwersum Władcy Pierścieni. Proces deweloperski tej produkcji ma być prowadzony od pewnego czasu. Choć szczegóły projektu są na razie strzeżoną tajemnicą, ujawniono, że gra otrzyma rzekomo znaczące wsparcie finansowe z Bliskiego Wschodu.

Nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni – wsparcie finansowe z Abu Dhabi

Jak donoszą nieoficjalne źródła, część środków na stworzenie nowej gry ma pochodzić od Abu Dhabi Investment Office. Kwota finansowania, które ma zapewnić ADIO, ma wynosić około 100 milionów dolarów. Chociaż umowa nie została jeszcze formalnie podpisana, źródła sugerują, że jej oficjalne zawarcie nastąpi „wkrótce”, być może nawet w przyszłym tygodniu.