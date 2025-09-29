Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje nowa gra w świecie Władcy Pierścieni. Projekt ma rywalizować z Hogwarts Legacy

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 16:50
Gra akcji z gigantycznym finansowaniem z Bliskiego Wschodu.

Według doniesień Insider Gaming trwają już prace nad zupełnie nowym tytułem osadzonym w uniwersum Władcy Pierścieni. Proces deweloperski tej produkcji ma być prowadzony od pewnego czasu. Choć szczegóły projektu są na razie strzeżoną tajemnicą, ujawniono, że gra otrzyma rzekomo znaczące wsparcie finansowe z Bliskiego Wschodu.

Władca Pierścieni
Władca Pierścieni

Nowa gra z uniwersum Władcy Pierścieni – wsparcie finansowe z Abu Dhabi

Jak donoszą nieoficjalne źródła, część środków na stworzenie nowej gry ma pochodzić od Abu Dhabi Investment Office. Kwota finansowania, które ma zapewnić ADIO, ma wynosić około 100 milionów dolarów. Chociaż umowa nie została jeszcze formalnie podpisana, źródła sugerują, że jej oficjalne zawarcie nastąpi „wkrótce”, być może nawet w przyszłym tygodniu.

Choć informatorzy nie chcieli ujawniać zbyt wielu szczegółów na temat samej rozgrywki, zdradzono pewne założenia projektowe. Nowy tytuł w świecie Władcy Pierścieni ma być grą akcji z perspektywy trzeciej osoby. Co ciekawe, celem twórców jest stworzenie tytułu, który będzie w stanie konkurować z globalnym sukcesem Hogwarts Legacy.

Oprócz wspomnianego ADIO, w prace nad grą włączone są firmy Embracer oraz Revenge. Embracer od 2022 roku posiada prawa do własności intelektualnej Władcy Pierścieni w zakresie gier wideo. Obecnie, ani Embracer, ani Revenge nie skomentowały jednak tych doniesień. Zapytana o stanowisko w sprawie pogłosek, firma Embracer odpowiedziała, że „co do zasady, nie komentujemy plotek ani spekulacji”.

Źródło:https://insider-gaming.com/exclusive-new-the-lord-of-the-rings-game-in-development/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

