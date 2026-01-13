"Nowy Minecraft" od fanów Minecraft wraca po anulowaniu. Early Access startuje jutro, a gracze już sfinansowali dwa lata produkcji

Ponad milion sprzedanych dostępów i ostrzeżenie przed problemami z serwerami w dniu premiery.
Po latach zapowiedzi, zmian koncepcji i anulowaniu projektu w czerwcu 2025 roku, Hytale ostatecznie trafia do graczy. Twórcy potwierdzili, że premiera Early Access odbędzie się już jutro, a zainteresowanie tytułem przerosło oczekiwania studia.
Hytale – milion graczy jeszcze przed premierą
Założyciel Hypixel Studios, Simon Collins-Laflamme, poinformował, że ponad milion graczy wykupiło dostęp do gry przed startem Wczesnego Dostępu. Tak duża liczba użytkowników może jednak oznaczać problemy techniczne w dniu premiery, dlatego twórca zaleca wcześniejsze pobranie launchera, by uniknąć przeciążenia serwerów.
Jeszcze ważniejsza jest inna informacja – przedsprzedaż Hytale w pełni zabezpieczyła finansowanie rozwoju gry na kolejne dwa lata. Collins-Laflamme podkreślił, że wraz z jego osobistym, długoterminowym zaangażowaniem projekt ma zapewnioną stabilną przyszłość.
Hytale rozpoczęło swoje życie jako popularny serwer Minecrafta – Hypixel – zanim przerodziło się w ambitne sandboxowe RPG. W 2020 roku studio zostało przejęte przez Riot Games, jednak mimo wsparcia wydawcy prace nad grą zakończono anulowaniem projektu w 2025 roku. Niedługo później Collins-Laflamme odkupił prawa do marki od Riot Games i wznowił produkcję.
Wymagania sprzętowe
Twórcy udostępnili również szczegółowe wymagania sprzętowe. Minimalna konfiguracja obejmuje m.in. procesor Intel Core i5-7500 lub Ryzen 3 1200 oraz 8 GB RAM, natomiast dla płynnej rozgrywki w 1080p i 60 FPS zalecane są nowsze jednostki i 16 GB pamięci operacyjnej. Gra obsługuje Windowsa, Linuksa oraz macOS na układach Apple Silicon.
