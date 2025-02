Twórcy nowego FPS-a science fiction ogłaszają zakończenie rozwoju dwa tygodnie po premierze

Niecałe dwa tygodnie po premierze FPS-a w klimacie science fiction o tytule Level Zero: Extraction twórcy zdecydowali się ogłosił zakończenie rozwoju projektu. Tytuł od dłuższego czasu nie zapowiadał się zbyt obiecująco w kwestii zainteresowania społeczności oraz potencjalnych zwrotów - twórcy zdradzili kilka informacji na ten temat.

Level Zero: Extraction - twórcy zamykają projekt

We wpisie na Steamie udostępnionym przez deweloperów Level Zero: Extraction mogliśmy przeczytać, że serwery strzelanki wciąż pozostaną włączone, a resety danych będą odbywać się w każdy czwartek miesiąca. Do tej pory w grze pojawiały się weekendowe wydarzenia, co również przestanie mieć miejsce. Najnowszy komunikat w zasadzie tylko przypieczętował decyzję, która prawdopodobnie zapadła wcześniej.