Twórcy No Man’s Sky udostępnili swoje poprzednie gry za darmo

Jeśli spojrzymy na No Man’s Sky i Joe Danger, to ciężko odgadnąć, że są to gry tych samych twórców. Hello Games wykonało ogromny postęp, co najlepiej widać po samym rozmachu ich flagowej produkcji. Deweloperzy ciągle pamiętają o swoim poprzednim projekcie i udostępniają jego mobilne wersje zupełnie za darmo. Poznajcie Joe Danger Touch i Joe Danger Infinity, które odpalicie z poziomu przeglądarki internetowej.

Zagraj w Joe Danger Touch i Joe Danger Infinity w przeglądarce internetowej

Żeby zagrać w wymienione wyżej produkcje wystarczy udać się pod ten adres. Są to prosta gra, w których jedziemy motocyklem, zbieramy monety, pokonujemy przeszkody i wykonujemy efektowne akrobacje. Mała rzecz, a cieszy, tym bardziej, że możecie przetestować je w każdej chwili.



Na koniec warto dodać, że o grach z serii Joe Danger po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć w 2010 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się kilku odsłon przeznaczonych na różne sprzęty. Mieliście kiedyś okazję zagrać w którąkolwiek z części?