Twórcy Need for Speed są zachwyceni dodaniem motocykla. Chcieli wytyczyć nowy kierunek w serii.

Ostatnia aktualizacja do gry Need for Speed Unbound, czyli Volume 9, przyniosła zupełnie nowy element jakim jest motocykl, ale także odrobinę sentymentu za sprawą Lockdown Mode. Developer komentuje ten ruch.

Pierwszy raz w trzydziestoletniej historii marki Need for Speed, samochodowa seria wyścigowa wykroczyła poza swoje ramy, wprowadzając motocykl o czym z resztą nie tak dawno was informowaliśmy. Oprócz absolutnej nowości jaką jest jednoślad, wprowadzono także tryb Lockdown Mode, czyli intensywną zabawę wyścigową w którym gracze muszą kraść samochody z zamkniętych stref oraz piętnaście pojazdów opartych na kultowej Czarnej Liście z NFS: Most Wanted.

Twórcy cieszą się z dodania motocykla do serii NFS

Zespół deweloperski Need for Speed był podekscytowany tymi zmianami, ponieważ jedną z nich pokierowali serią w nowym kierunku, natomiast drugą uhonorowali jedną z najbardziej kultowych odsłon NFS. Co ciekawe, podczas konferencji prasowej na której szczegółowo omawiano DLC Volume 9, zespół poinformował, że już od dawna myślał o dodaniu motocykla, więc nie jest to spontaniczne posunięcie. Czekano z tym długo ponieważ chciano aby ten element był idealny.