Motocykl w Need for Speed po raz pierwszy w historii serii. Nadciąga aktualizacja Volume 9 do NFS Unbound

Do sieci trafił najnowszy trailer Need for Speed Unbound. Tytuł otrzyma wkrótce aktualizację zatytułowaną Volume 9, która wprowadzi kolejne nowości. Wśród nich pojawi się między innymi nowy tryb czy możliwość przejażdżki motocyklem.

Need for Speed Unbound Volume 9 – nowości w aktualizacji

Jak informują na oficjalnej stronie twórcy Need for Speed Unbound, już 26 listopada w ręce graczy trafi kolejna porcja nowości. Zainteresowani mogą liczyć na nowy tryb rozgrywki – Lockdown – polegający na rywalizacji 5 drużyn składających się z maksymalnie 3 graczy. Tryb uwzględni również policję z Lakeshore i rozrastającą się Strefę Blokady. Zadaniem graczy będzie pozyskanie tak zwanych Hot Rides ukrytych w „dziuplach”, a jeśli uda uciec się wyjątkowym pojazdem, będzie można dodać go do swojego garażu.

Ponadto Lockdown zaoferuje dwa dodatkowe pojazdy: ciężarówkę, która umożliwi bezpieczną ucieczkę ze Strefy Blokady z łupem oraz motocykl BMW S 1000 RR z 2019 roku. Motocykl będzie dostępny również w ramach wybranych trybów PVP/Free Roam. Gracze mogą też spodziewać się nowego Speed Passa, playlist i aktualizacji w zakresie Quality of Life. Więcej szczegółów związanych z Volume 9 znajduje się w tym miejscu.