Twórcy Metroid Prime 4: "reboot po raz drugi był nie do pomyślenia, pomimo zmieniających się trendów"

Twórcy Metroid Prime 4: Beyond postanowili iść jasno wytyczoną przez siebie ścieżką.

Nintendo ujawniło, że ponowne zrestartowanie prac nad Metroid Prime 4 było całkowicie wykluczone, nawet mimo zmieniających się gustów graczy i trendów w projektowaniu gier. Twórcy zdecydowali się konsekwentnie realizować pierwotną wizję, opartą na półotwartym świecie z centralnym hubem, mimo że w momencie premiery część tych rozwiązań była już postrzegana jako przestarzała. Twórcy nowego Metroida byli konsekwentni w swoich działaniach Metroid Prime 4: Beyond zadebiutował w ubiegłym miesiącu na Nintendo Switch oraz Nintendo Switch 2, kończąc niemal dekadę burzliwego procesu produkcyjnego, który obejmował zmianę studia deweloperskiego i pełny restart projektu. Gra spotkała się z generalnie pozytywnym odbiorem krytyków, choć pojawiły się również głosy krytykujące postacie wspierające oraz pustynny hub świata, uznawany przez część graczy za archaiczny. W nowym wywiadzie dla magazynu Famitsu, zespół deweloperski po raz pierwszy szerzej opowiedział o kulisach produkcji. Jak wyjaśnia anonimowy przedstawiciel zespołu, koncepcja Beyond narodziła się z chęci wprowadzenia do serii elementów otwartego świata:

Na początku projektu, być może pod wpływem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, w internecie pojawiało się wiele komentarzy w stylu: “chcemy otwartego świata w Metroidzie”. Jednocześnie zespół szybko zdał sobie sprawę, że klasyczna struktura Metroida, polegająca na stopniowym odblokowywaniu nowych obszarów dzięki zdobywanym umiejętnościom, nie współgra z pełną swobodą eksploracji od pierwszych minut: Dlatego zdecydowaliśmy się zaprojektować ograniczony obszar, który można swobodnie eksplorować i który pełniłby rolę huba łączącego inne lokacje. Poruszanie się po nim na motocyklu miało być satysfakcjonujące i działać jako moment oddechu, obniżający napięcie eksploracji i regulujący tempo całej gry. Problem pojawił się jednak później. Produkcja trwała znacznie dłużej, niż zakładano, a w tym czasie postrzeganie gier z otwartym światem uległo zmianie: Zorientowaliśmy się, że odbiór gier z otwartym światem przez graczy się zmienił. Jednak projekt był już raz resetowany, więc cofanie się i zaczynanie od nowa po raz drugi było nie do pomyślenia. Zdecydowaliśmy się iść dalej zgodnie z pierwotną wizją.

Zespół świadomie zignorował również ewolucję strzelanek i gier akcji, które w ostatnich latach znacząco przyspieszyły tempo rozgrywki: Uwzględnienie tych zmian utrudniłoby zbudowanie odpowiedniego rytmu gry przygodowej. Celowo zdecydowaliśmy się ich nie brać pod uwagę. Dlatego uważam, że ta gra jest w dużej mierze oderwana od zmieniających się czasów. Metroid Prime 4 został po raz pierwszy zapowiedziany podczas E3 2017, a za jego produkcję miało odpowiadać studio Bandai Namco. W 2019 roku Nintendo ogłosiło jednak, że projekt nie spełnia oczekiwań i zostaje przekazany oryginalnemu zespołowi odpowiedzialnemu za serię, czyli Retro Studios. Produkcja została wtedy całkowicie zresetowana. Jak wynika z wywiadu dla Famitsu, Nintendo miało już wówczas ustaloną historię oraz kluczowe mechaniki rozgrywki, w tym wykorzystanie zdolności parapsychicznych Samus: Podczas testów prototypu wpadliśmy na pomysł kontroli Charge Beam. Zaprogramowaliśmy go, sprawdziliśmy i uznaliśmy, że wnosi nową warstwę rozgrywki. Potem zadaliśmy sobie pytanie: “Dlaczego Samus potrafi to zrobić?” i tak powiązaliśmy tę mechanikę ze zdolnościami psychicznymi. Gdy produkcja trafiła do Retro Studios, poprosiliśmy ich o dodanie kolejnych pomysłów związanych z psychicznymi umiejętnościami. Dla Metroid Prime 4: Beyond była to długa i wyboista droga, a decyzja o trzymaniu się pierwotnej koncepcji pokazuje, jak wysoką cenę Nintendo było gotowe zapłacić za spójność wizji.