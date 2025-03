Twórcy Metro zdradzają informacje na temat przyszłości serii. Kolejna gra ma być mroczniejsza

Seria Metro, oparta na powieściach Dmitrija Głuchowskiego, przenosi graczy do postapokaliptycznego świata, w którym ludzkość została zmuszona do życia w podziemiach moskiewskiego metra po nuklearnej zagładzie. Gry słyną z ponurej atmosfery, realistycznej narracji i brutalnego świata, w którym nie tylko mutanty, ale i sami ludzie stanowią zagrożenie.

Nowe Metro będzie mroczniejsze

Seria zadebiutowała w 2010 roku grą Metro 2033, która do dziś cieszy się uznaniem. Kolejne części, Metro: Last Light i Metro Exodus, również odniosły sukces, a twórcy zapowiadają, że to jeszcze nie koniec. W specjalnym wpisie na blogu, 4A Games ujawniło, że nowa odsłona Metro będzie jeszcze bardziej ponura niż poprzednie części. Studio zapewnia, że wykorzystało wszystkie dotychczasowe doświadczenia, aby wynieść serię na jeszcze wyższy poziom.