Twórcy Medieval Dynasty mają powody do dumy. Polski survival z ważnym kamieniem milowym

Pod koniec ubiegłego roku do Medieval Dynasty trafiła duża aktualizacja. W ramach update’u gracze otrzymali między innymi długo wyczekiwany tryb kooperacji, a co za tym idzie – nową mapę. Tymczasem deweloperzy postanowili podzielić się świetnymi wieściami związanymi z popularnością gry, a także przypomnieć o kolejnych nowościach, które zmierzają do survivalu.