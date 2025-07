Twórcy Marvel Rivals uginają się pod presją graczy. Zapowiadają nerf Wolverine'a

W drugiej połowie sezonu 2 (tzw. Sezon 2.5) dominowały kompozycje drużynowe oparte na dwóch postaciach typu Duelist z bronią krótkiego i średniego zasięgu, wspieranych przez postacie Vanguard z tarczami. Wolverine idealnie wpisywał się w tę konfigurację, dzięki swojej zdolności do izolowania Vanguardów i eliminowania ich z pola bitwy. Już w sezonie 3 otrzymał lekkiego nerfa, bowiem czas trwania ataku Feral Leap zwiększono z 4 do 5 sekund, a jego odnowienie z 12 do 15 sekund, ale to wciąż było za mało.

Wolverine z Marvel Rivals zostanie osłabiony

Największym problemem okazała się jednak nowa zdolność drużynowa z Phoenix, która znacząco zwiększyła skuteczność Wolverine’a, przez co bohater znowu wymknął się twórcom spod kontroli. Na czym polegało OP tej akcji? Otóż, nowa zdolność drużynowa Primal Flame, aktywowana jest, gdy Wolverine wykonuje Feral Leap, wóczas Phoenix Force podpala okolicznych wrogów, zadając im obrażenia w czasie, a wszystkie ataki Wolverinea zyskują efekt kradzieży życia (Lifesteal). To sprawiło, że Wolverine mógł łatwo leczyć się w walce, eliminując nawet dwóch Vanguardów jednocześnie. Gracze zaczęli narzekać, że walki z udziałem tego duetu są frustrujące i wypaczają balans rozgrywki.