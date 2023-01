Twórcy League of Legends przepraszają za ostatni trailer

Riot Games przyzwyczaiło fanów do epickich wideo z League of Legends. Efektowne trailery od 2018 roku zapowiadały każdy sezon zmagań. Fani słynnej produkcji zawsze wyczekiwali kolejnych materiałów. Tym razem twórcy nie sprostali oczekiwaniom graczy.

Najnowszy trailer z League of Legends nie spodobał się fanom

Wielu fanów nie ukrywało swojego rozczarowania po obejrzeniu The Brink of Infinity – wideo zapowiadającego sezon 2023. Głównie za sprawą tego, że zabrakło w nim obecności bohaterów i prezentacji epickich akcji. W dużym skrócie – najnowszy materiał jest po prostu nudny. Szczególnie, gdy spojrzymy na niego przez pryzmat poprzednich filmów. Obejrzycie sami, wideo znajdziecie poniżej.



Twórcy League of Legends przyjęli krytykę i w długiej wiadomości odnieśli się do zaistniałej sytuacji. Wyjaśnili, że w trakcie powstawania wideo pojawiły się niespotykane zbiegi okoliczności, co wymusiło na nich takie podejście do traileru. Przyznali również, że nieco zawiniła komunikacja ze społecznością fanów.

