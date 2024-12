Twórcy Last Epoch zapowiadają wielkie zmiany na podstawie opinii społeczności

Jak już wiemy, za kilka dni zadebiutuje wczesny dostęp do Path of Exile 2. Twórcy innego hack’n’slasha - Last Epoch - podzielili się swoimi planami na rozwój gry. We wpisie na Steamie możemy przeczytać o nadchodzących nowościach, które mają zostać wprowadzone na podstawie opinii graczy. Według zespołu zmian jest tak wiele, że ciężko jest zawrzeć w jednym wpisie.

Last Epoch - nowości nadchodzące do hack’n’slasha

Pierwszą wymienioną zmianą mającą pojawić się w Last Epoch jest usprawnienie interfejsu oraz ekwipunku. W przyszłości mamy otrzymać możliwość łatwiejszego porównania przedmiotów z tymi aktualnie nie założonymi. Planowane jest również dodanie specjalnej przestrzeni na przechowywanie kluczy, które w pierwszym sezonie zajmowały osobne miejsce w skrytce.