Spada popularność konkurenta Diablo IV. Autorzy Last Epoch reagują

Twórcy Last Epoch odpowiadają na spadające zainteresowanie produkcją. Konkurencyjne tytuły, takie jak Path of Exile, które otrzymało niedawno dodatek Settlers of Kalguur, są na ten moment bardziej zachęcające dla graczy. Najbardziej widać to porównując ostatnie opinie obu gier na platformie Steam.

Last Epoch z zapowiedzią przyszłych aktualizacji

Studio Eleventh Hour Games odpowiedzialne za Last Epoch ogłosiło zmiany dotyczące najbliższych aktualizacji gry. Do nadchodzącej wersji 1.2 zostanie dodane wiele zawartości oryginalnie przeznaczonej dla kolejnego patcha. Twórcy wymienili najważniejsze dla nich zmiany do wprowadzenia w najbliższym czasie, które zostały wybrane na podstawie komentarzy społeczności: