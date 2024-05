Twórcy Last Epoch dzielą się planami na przyszłość gry. Nadchodzą duże aktualizacje

Deweloperzy z Eleventh Hous Games podzielili się w najnowszym wpisie na platformie Steam planami na przyszłość Last Epoch. Jak możemy dowiedzieć się z opublikowanej wiadomości, zespół powiększył się o kolejnych utalentowanych pracowników, a nowe treści udaje się opracowywać „szybciej niż kiedykolwiek”. Twórcy podkreślają, że tytuł czeka długoterminowy rozwój, a zaprezentowana „mapa drogowa” przedstawia tylko część z planowanych nowości, które trafią do gry.

W lutym, po 5 latach w fazie wczesnego dostępu, Last Epoch zadebiutowało na rynku w pełnej wersji . Teraz deweloperzy postanowili podzielić się planami na rozwój RPG akcji, udostępniając tak zwaną „mapę drogową” opisującą zawartość przyszłych aktualizacji. Graczy czeka sporo nowości, a twórcy zapewniają, że to jedynie kilka przykładów kluczowych funkcji, których doczeka się tytuł.

Przechodząc do konkretów, kolejne aktualizacje Last Epoch, zwane „cyklami”, przyniosą między innymi „monolitowe zagrożenia” wraz z endgame’owym bossem i nową mechaniką przewrotu. Następne gracze odkryją tajemnice starożytnej ery w nowym rozdziale historii, a także otrzymają rozszerzenie Monolith of Fate. Cykle mają również obejmować pieczęcie umiejętności, kolejnych bossów w endgame czy system transmogryfikacji.