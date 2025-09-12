Twórcy Kingdom Come ratują zwolnionych deweloperów z Ashborne Games

Czeska branża gier znów pokazuje solidarność – zespół pracujący nad The Guild: Europa 1410 przeszedł do Warhorse Studios, twórców Kingdom Come: Deliverance. Były szef Ashborne Games, wraz z dużą częścią pracowników, zasilił nowo powstały oddział Warhorse w Brnie, co pozwoliło ocalić miejsca pracy.

Warhorse – ratunek dla zwolnionych deweloperów

Ashborne Games, znane również z Last Train Home, musiało zredukować etaty po otrzymaniu mniejszego budżetu na The Guild: Europa 1410. Zamiast masowych zwolnień, studio pozwoliło zespołowi przejść do Warhorse. Dzięki temu tylko siedem osób z pierwotnej ekipy wciąż szuka pracy. Co ciekawe, współpraca między studiami zaczęła się wcześniej – Ashborne pomagało przy tworzeniu dodatku Brushes with Death do Kingdom Come: Deliverance 2, co ułatwiło transfer.