Twórcy Kingdom Come ratują zwolnionych deweloperów z Ashborne Games

Mikołaj Berlik
2025/09/12 13:40
Część zespołu The Guild: Europa 1410 przeniosła się do Warhorse Studios.

Czeska branża gier znów pokazuje solidarność – zespół pracujący nad The Guild: Europa 1410 przeszedł do Warhorse Studios, twórców Kingdom Come: Deliverance. Były szef Ashborne Games, wraz z dużą częścią pracowników, zasilił nowo powstały oddział Warhorse w Brnie, co pozwoliło ocalić miejsca pracy.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Warhorse – ratunek dla zwolnionych deweloperów

Ashborne Games, znane również z Last Train Home, musiało zredukować etaty po otrzymaniu mniejszego budżetu na The Guild: Europa 1410. Zamiast masowych zwolnień, studio pozwoliło zespołowi przejść do Warhorse. Dzięki temu tylko siedem osób z pierwotnej ekipy wciąż szuka pracy. Co ciekawe, współpraca między studiami zaczęła się wcześniej – Ashborne pomagało przy tworzeniu dodatku Brushes with Death do Kingdom Come: Deliverance 2, co ułatwiło transfer.

Mimo problemów kadrowych, The Guild: Europa 1410 wciąż powstaje, choć teraz pracuje nad nim jedynie 15 osób. Nowa szefowa Ashborne, Crina-Maria Ionescu, podkreśla, że projekt jest ambitniejszy niż Last Train Home, a realizacja przy ograniczonych zasobach stanowi ogromne wyzwanie. Gra nadal zmierza na PC, a jej premiera planowana jest na 2026 rok.

News
zwolnienia
Warhorse Studios
Ashborne Games
The Guild: Europa 1410
Mikołaj Berlik
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

