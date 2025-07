Twórcy jednej z najbardziej krytykowanych gier 2025 roku próbują ratować swój projekt. MindsEye ze znaczącymi poprawkami

Build A Rocket Boy udostępniło trzecią aktualizację do pecetowej wersji MindsEye. Patch 3 zajmuje 11,6 GB i zawiera większość poprawek znanych wcześniej z wersji konsolowej. Najważniejsze pytanie brzmi: czy gra działa teraz lepiej?

MindsEye – poprawki i ograniczenia po aktualizacji

W testach na zestawie z kartą RTX 5090 i procesorem AMD Ryzen 9 7950X3D zanotowano wzrost wydajności. W rozdzielczości 4K z DLSS Quality liczba klatek na sekundę wzrosła z 53 do 61. Co więcej, spadła liczba przycięć animacji – rozgrywka stała się płynniejsza, zwłaszcza z włączonym DLSS Frame Generation. To znacząca zmiana względem poprzednich wersji, gdzie nawet na topowym sprzęcie gra potrafiła działać z problemami.