Twórcy JDM: Japanese Drift Master umieścili w grze różne easter eggi. Jest nawiązanie do Gundama i podpowiadamy jak je znaleźć

W niedawnej rozmowie z twórcami, mieliśmy okazję usłyszeć o konstrukcji mapy w JDM, która swoimi charakterystycznymi elementami, nawiązuje do prawdziwych lokacji z Japonii. Co więcej, niektóre miejscówki odwzorowują konkretne regiony. Twórcy podzielili się informacją, że osoby które interesują się kulturą Japonii lub żyjący w danej lokalizacji kraju, bez problemu odnajdą charakterystyczne miejsca w świecie gry. Jako, że produkcja głównie nawiązuje do driftu, fanów tego tupu zabawy z pewnością ucieszy obecność miejsca w którym ten popularny styl jazdy się narodził.

JDM: Japanese Drift Master to polska gra wyścigowa, której premiera nastąpi już w przyszłym tygodniu (21 maja) między innymi na platformie Steam. Co ciekawe, gra będzie na premierę w bardzo korzystnej cenie. Twórcy od początku podkreślali, że JDM nie będzie jedynie zwykłą grą wyścigową, a jednym z ich celów jest oddanie ducha Japonii i szacunku wobec jej kultury. Studio nie zapomniało jednak o fanach popkultury, ale także o polskich graczach, umieszczając w grze różnego rodzaju easter eggi. Spokojnie, nie będzie zbyt wielu spoilerów.

Jednym z największych – dosłownie – nawiązań popkulturowych dotyczy kultowego anime. Twórcy postanowili ulokować na mapie gigantycznego robota, który swoją konstrukcją i malowaniami bardzo wyraźnie nawiązuje do anime Gundam. Oczywiście nie ma tu żadnej licencji, więc nie jest to replika jeden do jeden, ale charakterystyczne malowanie, nogi i rogi na głowie, od razu przywodzą na myśl model RX-72-2. Co więcej, producent gry Krzysztof Bosko, zdradził, że akurat rozmiar wirtualnego robota odpowiada jeden do jeden temu, który stoi na żywo w Yokohamie! Jak się domyślacie – jest gigantyczny. Robota możecie znaleźć w okolicach ogromnego portu (lewy dolny róg na mapie).

Polska gra to i polskie nawiązania do rodzimej motoryzacji. Nie zdradzę wam gdzie i w jaki sposób – odkryjcie to sami – ale produkcja zawiera bardzo mocne nawiązanie do najsłynniejszego toru wyścigowego w naszym kraju, jakim jest Tor Poznań.