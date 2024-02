Twórcy Helldivers 2 zareagowali na prośby graczy. Wyczekiwana funkcja trafiła do gry

Niedawno informowaliśmy o tym, jak niektórzy radzą sobie z problemami związanymi z logowaniem się do gry w Helldivers 2. Sposób polegający na pozostawianiu włączonej gry nawet pod swoją nieobecność nie spodobał się części fanów strzelanki (co można zaobserwować między innymi na Reddicie), jednak Arrowhead Game Studios szybko zareagowało na sytuację. Pojawiła się nowa aktualizacja, która wprowadziła wyczekiwaną przez graczy funkcję.

Najnowsza aktualizacja Helldivers 2 wprowadza wyczekiwaną przez graczy funkcję

Osoby, które wykorzystywały fakt, że w Helldivers 2 nie dochodziło do wyrzucania z serwerów osób przebywających w trybie AFK (Away From Keyboard), nie będą już mogły całymi nocami zajmować miejsc na serwerach. Deweloperzy z Arrowhead Game Studios postanowili bowiem szybko zareagować na pojawiające się w sieci prośby graczy o dodanie funkcji, która uniemożliwi blokowanie w taki sposób dostępu do gry innym zainteresowanym.

Najnowsza łatka o numerze 1.000.11 wprowadziła kilka poprawek błędów, jednak przede wszystkim dodaje funkcję automatycznego wyrzucenia nieaktywnych graczy. Użytkownicy, którzy pozostają w grze bezczynni przez 15 minut, po tym czasie ujrzą ekran tytułowy. Nowa funkcja powinna być zatem pomocna w wyeliminowaniu problemów z logowaniem się do serwerów, zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PS5. Z pełną listą zmian możemy natomiast zapoznać się w tym miejscu

Kooperacyjna strzelanka jest dostępna wyłącznie na PC oraz na konsolach PlayStation 5. Na koniec przypominamy, że Helldivers 2 zadebiutowało 8 lutego 2024 roku.