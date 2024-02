Gracze Helldivers 2 znaleźli sposób na długie kolejki. Twórcy będą reagować

Helldivers 2 mierzy się ze sporymi problemami, jeśli chodzi o serwery gry. W najgorętszych momentach zainteresowani czekają w długich kolejkach, co rodzi zrozumiałą frustrację. Okazuje się jednak, że gracze znaleźli pewien sposób na „rozwiązanie” tej sytuacji.

Gracze Helldivers 2 zostawiają włączoną grę pod swoją nieobecność

Serwery Helldivers 2 nie nadążają za ogromną popularnością strzelanki. Gracze niejednokrotnie czekają w długich kolejkach, jednak część z nich znalazła sposób na to, aby ominąć ten proces. Jak się okazuje, wystarczy nie wyłączać gry.

Dokładniej chodzi o to, że gracze pozostają zalogowani w Helldivers 2, nawet pod swoją nieobecność. W przypadku PC po prostu nie wyłączają gry, natomiast na PlayStation 5 mogą zostawić konsolę w stanie spoczynku. Okazuje się bowiem, że osoby, które nie są aktualnie aktywne w rozgrywce (czyli są na tak zwanym AFK – Away From Keyboard), nie są wyrzucane z serwerów. To z kolei oznacza, że potencjalnie mogą blokować miejsce innym zainteresowanym.

Jak widzimy na załączonym obrazku, gracze chwalą się, mówiąc między innymi, że pozostają zalogowani, idąc spać lub wychodząc do pracy, aby nikt nie zajął ich miejsca na serwerach. Oczywiście nie jest jasne, czy wszystkie te wpisy należy brać na poważnie, jednak twórcy już odnieśli się do tej sprawy. Na tę sytuację zwrócił uwagę jeden z użytkowników Reddita , który udostępnił kilka screenshotów z oficjalnego Discorda gry.Oczywiście nie jest jasne, czy wszystkie te wpisy należy brać na poważnie, jednak twórcy już odnieśli się do tej sprawy.

Na platformie X (dawny Twitter) szef Arrowhead Game Studios został zapytany o dodanie funkcji automatycznego wyrzucania osób w trybie AFK. Johan Pilestedt uznał, że taka opcja rzeczywiście powinna pojawić się w Johan Pilestedt uznał, że taka opcja rzeczywiście powinna pojawić się w Helldivers 2 , co zostało przekazane zespołowi deweloperów. Na ten moment pozostaje nam zatem obserwować rozwój sytuacji i zaczekać na aktualizację, która może wprowadzić taką funkcję.