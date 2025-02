Twórcy Helldivers 2 popełnili błąd. Z tego powodu zatrzymano postęp w Wojnie Galaktycznej

Dzisiaj zaktualizowaliśmy nasz backend i napotkaliśmy błąd, który wpływa na wskaźniki wyzwolenia planet, powodując ich gwałtowny wzrost. Chociaż wiemy, że to świetna zabawa, wiemy również, że psuje to samą mechanikę Galaktycznej Wojny.

Krótko mówiąc, wpływa to negatywnie na wrażenia z gry i będzie miało negatywny wpływ na mechanikę wojny w przyszłości.

Podjęliśmy decyzję o tymczasowym wstrzymaniu Wojny Galaktycznej do czasu naprawienia tego błędu. Już zaczynamy ten proces, ale nie mamy jeszcze ETA dla tej poprawki. Nadal będziesz mógł grać w Helldivers 2, ale nie możesz w żaden sposób przyczynić się do wyzwolenia planet ani postępu Wojny.

To nasz błąd i my się do niego przyznajemy. Nie zamierzamy jednak naprawiać żadnych szkód wyrządzonych przez ten błąd, więc twoje zwycięstwo w głównym zamówieniu jest nadal pewne.

Gdy tylko będziemy mieć nowe informacje, będziemy informować o nich na bieżąco!

Jak zawsze, dziękujemy za cierpliwość i zrozumienie, Helldivers.