Twórcy gry MMO zakończyli 70-dniowy konflikt graczy. Powodem okazał się jeden z nowych użytkowników

Gracze jednej z gier akcji MMO rozpoczęli wojnę, co nie było zbyt wyjątkowym wydarzeniem - głównym motywem rozgrywki są różnego rodzaju konflikty zbrojne. W tym konkretnym przypadku wydarzenie trwało tak długo, że sami deweloperzy postanowili wkroczyć do akcji, aby zakończyć wspomniany konflikt, co z pewnością nie zdarza się zbyt często.

Foxhole - wojna między graczami zakończona po ponad dwóch miesiącach

Jakiś czas temu w Foxhole rozpoczął się konflikt trwający ponad 70 dni, którego wynikiem była śmierć około 9 milionów żołnierzy. Powodem tak długiego starcia w porównaniu do innych były bardzo wyrównane siły obu stron - z tego powodu nikt nie był w stanie uzyskać jakiejkolwiek przewagi nad rywalem. Ostatecznie osoby odpowiedzialne za tytuł postanowiły zakończyć wojnę ogłaszając, że niedługo zmniejszą liczbę punktów wymaganych do zwycięstwa.