Twórcy Gothic Remake tłumaczą się ze zmiany wizualnej gry względem oryginału. Mają ku temu ważny powód

Pollice przyznaje, że decyzja o odejściu od wiernej rekonstrukcji na rzecz reinterpretacji nie była łatwa:

Gothic wyglądał tak, jak wyglądał, bo twórcy i gracze musieli wtedy nadrabiać wszystko wyobraźnią. My chcemy to wyobrażenie przekuć w coś, co zadziała dziś – zaznacza reżyser.