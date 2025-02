Twórcy gier muszą sami naprawiać Unreal Engine 5? Ekspert twierdzi, że wiele elementów wciąż wymaga poprawek

Na początku lutego Epic Games udostępniło artykuł na temat problemów z przycinaniem się gier korzystających z Unreal Engine 5. Dowiedzieliśmy się wtedy o trwających pracach, których celem było poprawienie wydajności silnika - tę kwestię poruszono także w podcaście prowadzonym przez Digital Foundry. Ujawniono również problemy, z jakimi zmagają się deweloperzy.

Unreal Engine 5 - opinia eksperta o stanie używalności

Wspomniany wpis Epica poruszył między innymi kwestię problemów, jakie pojawiają się w trakcie użytkowania Unreal Engine 5. Poradzono deweloperom, co powinni robić w trakcie tworzenia swoich produkcji, aby jak najlepiej wykorzystać silnik. Ekspert należący do Digital Foundry, Alex Battaglia, przekazał informacje na temat kłopotów z narzędziami przeznaczonymi do silnika graficznego. Według niego studia muszą wykonywać samodzielną pracę, aby doprowadzić wszystkie elementy do sprawności.