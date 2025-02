Twórcy Ghostrunnera pokazują ujęcie z nowej gry. Pierwsze spojrzenie na Cyber Slash

Cyber Slash to pierwszoosobowy soulslike, którego akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XIX wieku. Postanowiliśmy cofnąć się do początków tamtego stulecia, przedstawiając kontynent ogarnięty wojną i starciami mocarstw, którym towarzyszy charakterystyczna ikonografia, od mundurów po uzbrojenie. To świetne tło dla alternatywnej wersji historii i na pewno nie będzie to opowieść ze szkolnych podręczników. Nasza wizja to epicka, mroczna reinterpretacja dawnych czasów, w której legendarne postaci stają naprzeciw nieznanym siłom i mierzą się z zagrożeniami rodem z horroru. Fani studia na pewno odnajdą się w nowym tytule, ponieważ wciąż stawiamy na wymagającą i pełną akcji rozgrywkę.