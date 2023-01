Twórcy Genshin Impact zapraszają na testy swojej najnowszej gry

Deweloperzy ze studia MiHoYo zachęcają do wzięcia udziału w finałowych testach ich najnowszej produkcji. Mowa tutaj o Honkai: Star Rail, które zostało zapowiedziane jeszcze w 2021 roku.

Honkai: Star Rail – weź udział w testach beta

Jeśli jesteście zainteresowani możliwością sprawdzenia Honkai: Star Rail, to swoje zgłoszenie możecie zostawić pod tym adresem. Wspomnę tylko, że wydarzenie cieszy się dużą popularnością. Swoją gotowość do sprawdzenia gry potwierdziło już ponad 1.2 miliona graczy. Testy beta Honkai: Star Rail rozpoczęły się 24 stycznia i potrwają do 2 lutego.



Honkai: Star Rail to gra RPG, która przeniesie nas do futurystycznego świata. W trakcie zabawy będziemy dowodzić grupą czempionów, którzy podejmą się niebezpiecznych misji. Twórcy postawili na turowy system walki oferujacy dużo taktycznej głębi. Ważnym elementem gry mają być również barwni bohaterowie, których poznamy podczas przygody.



Niestety, ciągle nie poznaliśmy daty premiery Honkai: Star Rail.