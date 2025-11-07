Nowa gra twórców Genshin Impact na kolejnym materiale. Petit Planet pozwoli stworzyć własny świat wśród gwiazd

Zwiastun zatytułowany „Planet Design” skupia się na pokazaniu możliwości rozwoju planety – od prostych form życia po w pełni rozwinięty, tętniący życiem świat.

Studio miHoYo opublikowa ło nowy zwiastun swojej nadchodzącej gry Petit Planet, prezentujący system projektowania i rozwoju planet. Tytuł łączy elementy symulatora życia i kreatywnego budowania w kosmicznej scenerii, zachęcając graczy do tworzenia swojego wymarzonego świata wśród gwiazd.

Zasadź planetę, którą będziesz mógł nazwać swoją, i pielęgnuj ją, aż stanie się wymarzonym miejscem.

Gra ma oferować spokojne tempo rozgrywki, skupione na eksploracji, obserwowaniu zmian i odkrywaniu relacji między życiem a naturą. W przeciwieństwie do poprzednich tytułów studia, takich jak Genshin Impact czy Honkai: Star Rail, Petit Planet stawia na relaks, kreatywność i emocjonalne doświadczenie zamiast walki i narracji akcji.

MiHoYo poinformowało również, że wystartowały zamknięte testy „Coziness Test” dla użytkowników PC i iOS. Chętni wciąż mogą zgłaszać się do udziału w testach za pośrednictwem oficjalnej strony gry, gdzie dostępne są także zapisy przedpremierowe.

Na ten moment nie ujawniono daty premiery Petit Planet, ale gracze spodziewają się, że tytuł ukaże się w 2026 roku.