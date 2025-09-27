Twórcy Genshin Impact zapowiadają nową grę. Oto kosmiczny symulator życia Petit Planet

MiHoYo tworzy własny symulator życia w kreskówkowym stylu.
Firma miHoYo, odpowiedzialna między innymi za Genshin Impact, oficjalnie zapowiedziała swój najnowszy projekt zatytułowany Petit Planet. Projekt ten jest określany kosmicznym symulatorem życia, dedykowanym graczom mobilnym oraz na PC. Deweloperzy potwierdzili jednocześnie, że rozwijają również wersje na dodatkowe platformy.
MiHoYo stawia na symulację życia. Petit Planet trafi na PC i urządzenia mobilne
Petit Planet to pierwsza próba miHoYo w gatunku symulacji życia. Gra prezentuje się w stylizowanej, kreskówkowej oprawie graficznej. W Petit Planet gracze otrzymują misję opiekowania się własną planetą i stopniowego formowania galaktyki poprzez łączenie się z innymi ciałami niebieskimi rozrzuconymi na gwieździstym niebie.
Jako typowy symulator życia, Petit Planet koncentruje się na codziennych, relaksujących i radosnych czynnościach. Gracz może oddawać się sadzeniu egzotycznych upraw, łowieniu ryb, poszukiwaniu skarbów na plażach, górnictwu, gotowaniu oraz rzemiosłu. Gracze mogą dostosowywać postacie ulubionymi strojami, projektować wnętrza domów i aranżować przestrzenie za pomocą tematycznych mebli.
Galaktyka zyskuje na blasku dzięki interakcjom z podróżującymi Sąsiadami, z których każdy posiada własną historię, osobowość i marzenia. Można ich zapraszać do osiedlania się na planecie, a przyjaźnie kwitną poprzez szczere rozmowy, przemyślane wymiany prezentów i unikalne interakcje.
MiHoYo potwierdziło, że Petit Planet będzie testowany na PC i systemie iOS. Rejestracja do zamkniętej bety „Coziness Test” odbywa się na oficjalnej stronie internetowej.
