Twórcy Genshin Impact zapowiadają nową grę. Oto kosmiczny symulator życia Petit Planet

Firma miHoYo, odpowiedzialna między innymi za Genshin Impact, oficjalnie zapowiedziała swój najnowszy projekt zatytułowany Petit Planet. Projekt ten jest określany kosmicznym symulatorem życia, dedykowanym graczom mobilnym oraz na PC. Deweloperzy potwierdzili jednocześnie, że rozwijają również wersje na dodatkowe platformy.

MiHoYo stawia na symulację życia. Petit Planet trafi na PC i urządzenia mobilne

Petit Planet to pierwsza próba miHoYo w gatunku symulacji życia. Gra prezentuje się w stylizowanej, kreskówkowej oprawie graficznej. W Petit Planet gracze otrzymują misję opiekowania się własną planetą i stopniowego formowania galaktyki poprzez łączenie się z innymi ciałami niebieskimi rozrzuconymi na gwieździstym niebie.