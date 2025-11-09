Twórcy Genshin Impact tworzą nową grę MMO na Unreal Engine 5

Według nowych doniesień w chińskich mediach społecznościowych, studio miHoYo – znane z takich hitów jak Genshin Impact czy Honkai: Star Rail – rozpoczęło prace nad zupełnie nowym projektem. Gra ma nosić tytuł Genesis i być fantasy MMO zbudowanym na silniku Unreal Engine 5.

Genesis – nowe MMO od tw órców Genshina z elementami AI

Jak donosi użytkownik forum ResetEra (Eurogamer), teaser nowej produkcji pojawił się w materiale promocyjnym działu rekrutacyjnego miHoYo, opublikowanym na chińskiej platformie Xiaohongshu. Z tłumaczeń wynika, że Genesis ma oferować otwarty świat, tryb PvP oraz innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji.