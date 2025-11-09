Twórcy Genshin Impact tworzą nową grę MMO na Unreal Engine 5

W sieci pojawiły się pierwsze informacje o Genesis.
Według nowych doniesień w chińskich mediach społecznościowych, studio miHoYo – znane z takich hitów jak Genshin Impact czy Honkai: Star Rail – rozpoczęło prace nad zupełnie nowym projektem. Gra ma nosić tytuł Genesis i być fantasy MMO zbudowanym na silniku Unreal Engine 5.
Genesis – nowe MMO od twórców Genshina z elementami AI
Jak donosi użytkownik forum ResetEra (Eurogamer), teaser nowej produkcji pojawił się w materiale promocyjnym działu rekrutacyjnego miHoYo, opublikowanym na chińskiej platformie Xiaohongshu. Z tłumaczeń wynika, że Genesis ma oferować otwarty świat, tryb PvP oraz innowacyjne funkcje oparte na sztucznej inteligencji.
Według dostępnych informacji, tytuł ma wykorzystywać m.in. system „Artificial Intelligence Stimulated Eco System”, „All-Terrain Battle AI” oraz „Intellectual NPC”, co sugeruje bardziej dynamiczne zachowania przeciwników i postaci niezależnych. To duża zmiana dla miHoYo, które dotychczas korzystało z silnika Unity przy tworzeniu swoich gier.
Choć szczegóły projektu pozostają tajemnicą, zapowiedź sugeruje, że Genesis może być najambitniejszym przedsięwzięciem w historii studia. Przejście na Unreal Engine 5 oraz integracja zaawansowanej AI mogą pozwolić twórcom osiągnąć znacznie większy realizm i skalę niż w poprzednich produkcjach.
Na oficjalne potwierdzenie projektu wciąż czekamy, jednak połączenie doświadczenia twórców Genshin Impact z technologią UE5 zapowiada się niezwykle obiecująco dla fanów gier MMO i otwartych światów.
