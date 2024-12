Poznaliśmy nazwy trzech dodatków, które otrzyma popularny Fallout London

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Fallout London zostało pobrane już ponad milion razy na GOG-u. Modyfikacja cieszy się niemałą popularnością, a deweloperzy potwierdzili dobre wieści związane z nadchodzącym rokiem. Ukażą się bowiem trzy dodatki, których poznaliśmy nazwy.

Fallout London dostanie trzy DLC, których poznaliśmy nazwy

Fallout London, niezwykle popularna modyfikacja do gry Fallout 4, która przenosi akcję do postapokaliptycznego Londynu, dostanie trzy DLC w 2025 roku. Twórcy ujawnili nazwy nadchodzących dodatków wraz z grafikami promocyjnymi: „Rabbit and Pork”, „Last Orders” oraz „Wildcard”. Na razie nie wiadomo, co dokładnie będą zawierały poszczególne rozszerzenia, więc zainteresowanym nie pozostaje nic innego, jak oczekiwać na kolejne wieści ze strony autorów moda.