Fallout: London z milionem użytkowników GOG. Gry z serii w promocyjnych cenach

Stało się to, co było do przewidzenia. Fallout: London okazał się fenomenem w świecie modyfikacji do gier, zdobywając ogromną popularność na GOG i osiągając niesamowite wyniki pobrań. Mod do Fallout 4 miał swoją premierę w sierpniu. Przeszedł od tamtej pory kilka zmian i jego popularność rosła z dnia na dzień co raz bardziej. Stał najszybciej pobieranym tytułem na platformie GOG, a co więcej, można już oficjalnie potwierdzić, że przekroczył 1 milion pobrań.

Sukces modyfikacje idzie w parze z promocyjnymi cenami gier na Fallout Day

Twórcy modyfikacji z Team FOLON® idą za ciosem. Jako że zdołali zrealizować swój ambitny projekt, postanowili wykorzystać ten sukces, aby zapowiedzieć plany utworzenia niezależnego studia. To pozwoli im w pełni rozwijać swoje kreatywne pomysły i jeszcze bardziej angażować się w interakcje ze społecznością graczy.