Twórcy Dune: Awakening pokazują skalę gry. „To nieskończona eksploracja. To Arrakis”

W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się między innymi, że Dune: Awakening pozwoli na powietrzne starcia, ale o kontrolowaniu czerwi możemy zapomnieć. Teraz twórcy zaprezentowali w najnowszym materiale wideo rozległość i różnorodność planety inspirowanej kultową powieścią science-fiction. Materiał zatytułowany Exploring Arrakis – Secrets of the Desert ukazuje, co czeka na graczy w nadciągającej coraz większymi krokami produkcji.