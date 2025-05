Twórcy Diablo 4 i Immortal opowiadają o tym jak uniknąć artystycznego wypalenia - "wyjdź z Diablo i wróć z odświeżonym umysłem"

Z tym podejściem zgadza się również Viviane Kosty, główna artystka Diablo 4. Ona porównuje sztukę do... gotowania.

To jak gotowanie: jesz swoje potrawy, ale wychodzisz też spróbować innych kuchni. Porównujesz smaki, przyprawy, składniki – i wracasz z nowym spojrzeniem. Sztuka, moda, gotowanie – to wszystko działa podobnie. Musisz wiedzieć, co robisz, ale też co robią inni. Tylko tak możesz tworzyć coś naprawdę świeżego.

Po ponad 30 latach rozwijania mrocznego uniwersum, nawet nazwy aktywności w Diablo 4 stają się coraz trudniejsze do wymyślenia, do czego przyznali się wcześniej sami deweloperzy. Wygląda na to, że Blizzard próbuje być otwarty i jeśli chodzi o wizję artystyczną to raczej nie bardzo jest się do czego przyczepić, gorzej jednak wygląda rozwój i zarządzanie grami, które są krytykowane, za brak innowacyjnych mechanizmów i agresywne mikropłatności.