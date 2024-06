Twórcy Demon’s Souls Remake wciąż pracują nad nową grą. Tym razem to nie remake

Pod koniec września 2021 roku Sony oficjalnie przejęło Bluepoint Games . Wówczas zapowiedziano również, że twórcy Demon’s Souls Remake nie zamierzają skupiać się wyłącznie na odświeżaniu starszych produkcji. Deweloperzy pracują bowiem obecnie nad „oryginalną” grą, ale brak informacji zaniepokoił fanów zespołu . Wygląda jednak na to, że nie ma powodów do obaw.

Dalton zapewnia, że prace nad „oryginalnym tytułem” Bluepoint Games cały czas trwają. Jednocześnie deweloper zaznacza, że „wszystko wymaga czasu”, a zespołowi „zależy na doskonaleniu swoich umiejętności”. Wygląda więc na to, że na pierwsze szczegóły na temat nowego projektu twórców Demon’s Souls Remake jeszcze trochę poczekamy.

Na koniec warto przypomnieć, że Demon’s Souls Remake zadebiutowało na rynku w listopadzie 2020 roku. Odświeżona wersja kultowego RPG akcji dostępna jest wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Demon’s Souls na PlayStation 5. Remake (prawie) idealny.

